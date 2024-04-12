فرار عشرات الآلاف من عاصمة هايتي خوفا من العصابات

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الجمعة، أنّ حوالي 100 ألف شخص فروا من منطقة العاصمة الهايتية بور أو برنس خلال شهر واحد هرباً من تصاعد هجمات العصابات.

ولاحظت المنظمة، بعد جمع بيانات في محطات الحافلات الأكثر استخدامًا في الفترة ما بين 8 مارس و9 أبريل، مغادرة 94,821 شخصًا العاصمة، وذلك للتوجه خصوصاً إلى مقاطعات الجنوب التي فر إليها 116 ألف نازح آخرين خلال الأشهر الأخيرة.

كانت آخر أرقام أصدرتها المنظمة أكدت فرار 53 ألف شخص خلال ثلاثة أسابيع بين 8 و27 مارس.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه الأرقام لا تعكس بالضرورة مجموع عدد الفارين إذ لا يمر بعض النازحين عبر نقاط جمع البيانات أو يمرون بها في حين يتعذر تسجيل تحرّكهم.

وشدّدت المنظمة الدولية للهجرة على أنّ المقاطعات التي يقصدها الفارون "لا تتوفر فيها بنى تحتية كافية، ولا تملك المجتمعات المضيفة موارد كافية تمكنها من التعامل مع التدفقات الهائلة من العاصمة".

تشير البيانات إلى أنّ 63 بالمئة من هؤلاء الفارين من العاصمة، والبالغ عددهم حوالي 100 ألف شخص، هم في الأساس نازحون داخلياً، ولجأ بعضهم أولاً إلى أقارب لهم داخل منطقة العاصمة بور أو برنس، وبعضهم نزح مرات عدة.

ولاحظت المنظمة الدولية للهجرة ظاهرة جديدة تمثلت بقرار من لم ينزحوا من قبل، مغادرة العاصمة.

وقالت المنظمة الأممية "هذا يصف أيضًا تدهور الوضع في العاصمة، نظرًا لأن قرار مغادرة العاصمة يمكن أن يكون أسرع نسبيًا بالنسبة لشخص نازح أصلاً مقارنة بشخص ما زال في مسكنه ويقرر مغادرته لطلب اللجوء في المحافظات".

وأشارت الغالبية العظمى (78 بالمئة) من الأشخاص الذين قابلتهم المنظمة الدولية للهجرة، في سياق جمع البيانات، إلى أنهم يغادرون العاصمة بسبب العنف، وأكد 66 بالمئة أنهم سيبقون خارجها "طالما كان ذلك ضروريًا".

تشهد هايتي كوارث طبيعية وعدم استقرار سياسي وأعمال عنف تنفذها العصابات.

ومنذ أواخر فبراير الماضي، تشهد هايتي تصاعدا للعنف إذ اتّحدت عدّة عصابات لمهاجمة مواقع استراتيجية في العاصمة، مطالبة بتنحّي رئيس الوزراء أرييل هنري.

ووافق هنري على الاستقالة في 11 مارس الماضي. ومنذ ذلك الحين، تجري مفاوضات لتشكيل سلطات انتقالية في البلاد.