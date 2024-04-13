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وفاة مصمم الأزياء الإيطالي روبرتو كافالي

وفاة مصمم الأزياء الإيطالي روبرتو كافالي
13 ابريل 2024 08:41

 توفي مصمم الأزياء الإيطالي روبرتو كافالي عن عمر يناهز 83 عاما بعد صراع طويل مع المرض، حسبما ذكرت وكالتا الأنباء أنسا وأدنكرونوس الإيطاليتان نقلا عن أصدقاء للمصمم وعائلته.

كما أعربت دار الأزياء التي تحمل اسمه عن حزنها لوفاته في منشور على تطبيق إنستجرام. وجاء في المنشور: "منذ بداياته المتواضعة في فلورنسا، نجح روبرتو في أن يصبح اسما معروفاً عالمياً ومحبوباً ومحترماً من الجميع".

وقالت الدار في منشورها إن إرث كافالي سيعيش من خلال إبداعه وحبه للطبيعة وعائلته.  وكان كافالي أحد أشهر المصممين الإيطاليين، وقد بدأ شهرته مع بداية السبعينيات بسبب تصميماته الغريبة واستخدامه للفراء والريش والجينز الباهت.

وتوفي كافالي في فلورنسا، المدينة التي ولد فيها، وكان لديه شغف بالموضة منذ صغره وهو ينحدر من عائلة معروفة بالفن والإبداع. 

المصدر: د ب أ
روبرتو كافالي
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