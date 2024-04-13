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مقتل وإصابة 8 أشخاص في حادث تلفريك جنوب تركيا

مقتل وإصابة 8 أشخاص في حادث تلفريك جنوب تركيا
13 ابريل 2024 09:01

 ذكر مكتب الحاكم المحلي ومحطات بث أن، شخصاً لقي مصرعه وأصيب سبعة آخرون أمس الجمعة في إقليم أنطاليا بجنوب تركيا بعد اصطدام كابينة عربة تلفريك بعمود مكسور.
وقال مكتب الحاكم في بيان عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس إن المصابين نقلوا إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، كما تم تعليق 24 كابينة في الهواء.
وذكر المكتب أن وحدات الإنقاذ الطارئة قامت بإجلاء 40 شخصا من سبع كبائن للتلفريك، وتستمر الجهود لإجلاء 134 شخصا تقطعت بهم السبل في كبائن أخرى.
وتم إرسال طائرات هليكوبتر ومركبات أخرى إلى مكان الحادث لجهود الإخلاء من خط التلفريك.
وفقا للمعلومات الموجودة على موقع شركة التلفريك على الإنترنت، يحتوي التلفريك على 36 كابينة تتسع كل منها لستة أشخاص، ويستغرق الصعود إلى منشأة تونيك تيبي مع إطلالات شاملة على مدينة أنطاليا.

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