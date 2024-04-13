الأمم المتحدة: تعيين الأردني مهند هادي نائبا ًلمنسق عملية السلام في الشرق الأوسط

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعيين الخبير الأردني مهند هادي نائباً جديداً للمنسق الخاص والمنسق المقيم لمكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط (UNSCO).

وأوضح غوتيريش، في بيان رسمي أصدره مكتبه، أن هادي، سيعمل أيضًا كمنسق للشؤون الإنسانية، وذلك خلفا لـ جيمس يوجين ماكغولدريك، من أيرلندا.

ونوه البيان إلى أن هادي، الذي عمل منذ عام 2020 كمنسق إقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، يتمتع بأكثر من 30 عامًا من الخبرة الدولية الواسعة في الشؤون الإنسانية والعمل التنموي.

وشغل هادي، سابقا، منصب المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية خلال الفترة من (2015-2020)، وكمنسق الطوارئ الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي للأزمة السورية خلال الفترة من (2012-2015)، وكممثل لبرنامج الأغذية العالمي/ المدير القطري في سوريا خلال الفترة من (2009-2012). وبدأ هادي حياته المهنية في عام 1990 مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعمل منذ ذلك الحين مع برنامج الأغذية العالمي في العراق واليمن والسودان وإندونيسيا ولبنان وإيطاليا والأردن ومصر وسوريا.ويحمل هادي، درجة بكالوريوس الآداب في اقتصاديات الأعمال من جامعة ألاباما في الولايات المتحدة الأميركية، وجائزة الدراسات العليا في الإدارة ودراسات الأعمال من جامعة وارويك بالمملكة المتحدة.