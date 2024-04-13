شولتس يبدأ زيارة للصين تستغرق ثلاثة أيام

يتوجه المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم السبت إلى الصين في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، حيث يلتقي - من بين آخرين - الرئيس شي جين بينج. ويزور المستشار أولا مدينتي تشونجتشينج وشانغهاي ثم يصل إلى بكين يوم الثلاثاء، لإجراء محادثاته السياسية.

ويرافق المستشار خلال الزيارة حوالي عشرة من كبار مديري الشركات، كما سيتواجد معه في بكين وزير الزراعة جيم أوزديمير، ووزير النقل فولكر فيسينج، ووزيرة البيئة شتيفه ليمكه.

وهذه الزيارة الثانية للمستشار إلى الصين منذ توليه منصبه في ديسمبر 2021.

وكانت زيارته الأولى التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 عبارة عن رحلة ليوم واحد فقط بسبب استمرار جائحة كورونا. وهذه المرة ستسغرق الزيارة ثلاثة أيام، وهي أطول زيارة يقضيها شولتس حتى الآن لبلد واحد.