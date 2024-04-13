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ألمانيا: إلقاء القبض على 700 من مهربي البشر

ألمانيا: إلقاء القبض على 700 من مهربي البشر
13 ابريل 2024 14:16

 قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إنه تم إحراز نجاحات أولية في الحد من الهجرة غير الشرعية إلى ألمانيا.

وقالت الوزيرة في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية: "طلبات اللجوء أقل حاليا بنسبة الخُمس مما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي.

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في إطار مراقبة حدودنا، اعتقلنا 708 مهربين منذ أكتوبر الماضي ومنعنا 17 ألفا و600 حالة دخول غير مصرح بها". وأشارت فيزر إلى القرارات التي اتخذتها الحكومة الألمانية، التي تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، وقالت: "لقد عملنا على المستوى التشريعي من أجل تسريع إجراءات اللجوء. حزمتنا التشريعية الشاملة من أجل عمليات ترحيل أكثر وأسرع أصبحت سارية المفعول.

والآن، باستخدام بطاقة الدفع بدلا من النقد، أظهرنا بوضوح أننا نساعد الفارين من الحرب والإرهاب، ولكن في الوقت نفسه نمنع وصول الأموال النقدية إلى المهربين". كما أشادت فيزر باعتماد إصلاحات اللجوء في الاتحاد الأوروبي، والتي كانت مثار جدل لسنوات، مضيفة أن أوروبا بهذه الطريقة تظهر قدرتها على التصرف، وقالت: "سأكون يوم الاثنين المقبل على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بين بلغاريا وتركيا لأرى كيف سيتم تنفيذ الحماية المعززة على نطاق واسع للحدود الخارجية وإجراءات اللجوء المتوافقة مع حقوق الإنسان الآن في أسرع وقت ممكن".

 

المصدر: د ب أ
ألمانيا
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