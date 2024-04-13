العثور على مفقود بعد 11 يوماً من وقوع زلزال تايوان

أعلنت السلطات التايوانية عن العثور اليوم السبت على ضحية كانت في عداد المفقودين بعد وقوع زلزال قبل 11 يوما بقوة 7.2 درجة، مما رفع حصيلة القتلى إلى 17 شخصا. وتم العثور على جثة الضحية في مدينة «هوالين» شرق البلاد بالقرب من مركز الزلزال.

وعلى الرغم من تحذيرات بوقوع هزات ارتدادية، قضى عمال الإنقاذ أياما، في البحث عن سائق مفقود في الموقع الذي تملكه شركة أسمنت. وحتى الآن أودى أقوى زلزال يضرب تايوان منذ 25 عاما بحياة 17 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 1155 آخرين. وقالت وكالة الإطفاء الوطنية اليوم السبت أن سنغافوريين اثنين، يحملان جوازي سفر أستراليين، مازالا في عداد المفقودين، في حديقة «تاروكو» الوطنية، التي ألحقت بها أضرارا جسيمة، في مدينة «هوالين».

وبعد وقت قصير من وقوع الزلزال، خصصت الحكومة المركزية 300 مليون دولار تايوني) في صورة مساعدات طارئة في مدينة «هوالين».