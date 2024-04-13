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روسيا تحذّر من وصول الفيضانات إلى مستوى خطير

فيضانات تجتاح مناطق سكنية في منطقة الأورال في روسيا
13 ابريل 2024 17:10

قالت السلطات المحلية، اليوم السبت، إن منسوب نهر الأورال في مدينة "أورينبورج" الروسية وصل إلى 11.83 متر أو حوالي 39 قدما بعد فيضان الأنهار الرئيسية نتيجة ذوبان كميات هائلة من الثلوج.
وطالبت السلطات في المدينة آلاف السكان بالإخلاء فورا، أمس الجمعة، بسبب الارتفاع السريع في منسوب المياه.
وقال دينيس باسلر حاكم أورينبورج، عبر تطبيق تلغرام "لا يزال الوضع صعبا. ولم تبلغ الفيضانات ذروتها بعد في بعض المناطق".
كما ارتفعت مياه الفيضانات بشكل كبير في منطقة "كورجان" الروسية.
وقال فاديم شومكوف حاكم "كورجان"، عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، إن المياه تقترب من منطقة "بارابا" السكنية التي تقع بالقرب من المركز الإقليمي "كورجان" وطالب السكان بإخلاء المنطقة.
وأضاف أن "كورجان" قد يعصف بها فيضان في الأيام المقبلة وأن منسوب مياه نهر "توبول"، الذي يمر عبر المدينة، قد يصل إلى ما بين تسعة إلى 11 مترا.

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المصدر: وكالات
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