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الوضع صعب على الجبهة وروسيا تسيطر على قرية أوكرانية

دخان يتصاعد جراء قصف مدينة تشاسيف يار
13 ابريل 2024 17:22

كشف رئيس الأركان الأوكراني أولكسندر سيرسكي أن الوضع على الجبهة الشرقية تدهور بشكل كبير في الأيّام الأخيرة، مشيرا إلى "تصعيد" في هجوم الجيش الروسي الذي أعلن سيطرته على بلدة صغيرة بالقرب من أفدييفكا.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية أن الجنود سيطروا على قرية "بيرفومايسكي" في جنوب غرب أفدييفكا التي كانوا سيطروا عليها منذ فبراير. وتحقق روسيا، في الفترة الأخيرة، تقدّما في المنطقة.
والقوّات الروسية ماضية في تقدّمها باتّجاه "تشاسيف يار" المدينة المهمة في الشرق التي تقول كييف إنها تتعرض "لنيران متواصلة".
وكتب رئيس الأركان الأوكراني، عبر تطبيق "تلغرام"، أن "الوضع على الجبهة الشرقية تدهور بشكل كبير في الأيام الأخيرة. وهذا عائد خصوصا إلى تصعيد كبير في الهجوم".
وأضاف أولكسندر سيرسكي أن الجيش الروسي يهاجم المواقع الأوكرانية في قطاعي ليمان وباخموت "بمجموعات هجومية مدعومة بمركبات مدرعة"، وكذلك في قطاع بوكروفسك.
وأوضح سيرسكي أن ذلك "أصبح ممكنا بفضل الطقس الحار والجاف الذي جعل معظم المناطق المفتوحة متاحة للدبابات".
وتابع أن الجيش الروسي ينشر "وحدات مدرعة جديدة"، مما يسمح له بتحقيق "نجاحات تكتيكية".

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المصدر: وكالات
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