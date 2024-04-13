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قتلى وجرحى بعملية طعن في سيدني

مسعفون يصلون إلى مكان عملية الطعن في سيدني
13 ابريل 2024 20:00

قُتل ستة أشخاص وأصيب آخرون بجروح بينهم طفل في شهره التاسع، عندما هاجم شخص يحمل سكينا متسوقين في مركز تجاري مزدحم في سيدني، اليوم السبت، على ما أعلنت الشرطة الأسترالية.
وأصيب الكثير من الأشخاص في الهجوم الذي لم تعرف هوية منفذه إذ قتل برصاص شرطية كانت في الموقع.
وقع الهجوم في مركز "ويستفيلد بونداي جانشكن" التجاري الواسع في وقت كان يكتظ بعدد كبير من المتسوقين بعد ظهر السبت.
وبلغت الحصيلة ستة قتلى بعد وفاة جريح في المستشفى، حسبما أكد متحدث باسم شرطة مقاطعة نيو ساوث ويلز.
وكانت الحصيلة الأولى تشير إلى خمسة قتلى.
ولم تتضح دوافع الهجوم، لكن أنتوني كوك مساعد مفوض شرطة مقاطعة نيو ساوث ويلز لم يستبعد فرضية "الإرهاب" في هذه المرحلة.
وقال كوك "لا أعلم في هذه المرحلة من هو (المهاجم). الوقت ما زال مبكرا. التحقيقات في بداياتها ونواصل المساعي لتحديد هوية الجاني".
وأكد متحدث باسم جهاز الإسعاف في نيو ساوث ويلز نقل ثمانية جرحى إلى مستشفيات مختلفة في أنحاء سيدني، بينهم طفل في شهره التاسع نقل إلى مستشفى الأطفال في المدينة.
وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن المهاجم تصرف على ما يبدو بمفرده. وأضاف: "بالنسبة لنا جميعا هذا المساء، يعجز الكلام عن وصف المشاهد المروعة في بونداي جنكشن".
وأظهرت لقطات لكاميرات المراقبة نشرتها وسائل الإعلام المحلية رجلا يرتدي قميصا قطنيا عليه شعار دوري الركبي الأسترالي، يعدو في المركز التجاري وفي يده سكين كبير، مع جرحى على الأرض.
وسادت حالة هلع في المكان، بحسب شهود عيان، بينما هرع المتسوقون طلبا للحماية فيما حاولت الشرطة تأمين الموقع.
واحتمى الكثير من الأشخاص في محلات.

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المصدر: وكالات
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