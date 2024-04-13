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8 زلازل تضرب جنوب تايوان

8 زلازل تضرب جنوب تايوان
14 ابريل 2024 01:11

تايبيه (وكالات)

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ذكرت إدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان أن مقاطعة «شيا يي» جنوبي البلاد شهدت 8 زلازل، على مدى اليومين الماضيين. 
وأضافت أن تلك الزلازل من المحتمل أن تكون غير مرتبطة بزلزال هوالين الذي وقع الأسبوع الماضي، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية «سي.إن.إيه» أمس. وتابعت الإدارة أن 8 زلازل ضربت المقاطعة، وكان أقوى زلزال، بقوة 4.9 درجة.
واستبعد وو شين-فو، مدير مركز رصد الزلازل، أن يكون لهذه الزلازل صلة بصدع «ميشان»، وقال إنها منفصلة أيضاً عن زلزال هوالين، مضيفاً أنه من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الزلازل، في الأيام المقبلة.

تايوان
الأرصاد الجوية
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