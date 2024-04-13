العراق: راغبون بشراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة

هدى جاسم (بغداد)

كشف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أمس، أن محور لقائه بالرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن، يتمثل في بناء شراكة استراتيجية مستدامة مع الولايات المتحدة قائمة على الاحترام المتبادل وحفظ أمن العراق وسيادته ووحدة أراضية، فيما أكد محللون، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن زيارة السوداني لواشنطن تأتي لتوسيع نطاق العلاقة مع الولايات المتحدة خصوصاً في المجالات الاقتصادية.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان، إن «السوداني أكد قبيل مغادرته العراق، أن هدف الزيارة هو الانتقال بالعلاقات مع الولايات المتحدة إلى مرحلة جديدة تتضمن تفعيل بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي، التي تتماشى مع برنامج حكومتنا الذي يركز على الإصلاحات الاقتصادية والمالية».

وأكد أن «اللقاء بالرئيس بايدن سيتناول بحث ظروف المنطقة وما تشهده من تصعيد، والدور المشترك في التهدئة ومنع الصراع من الاتساع بما يؤثر على مجمل الاستقرار في العالم، كما يستعرض اللقاء وضع جدول زمني لإنهاء مهمة التحالف، والانتقال إلى علاقات ثنائية مع الدول المشاركة في التحالف».

وجدد الإشارة إلى أن «الزيارة تحمل الرغبة في بناء شراكة استراتيجية مستدامة، قائمة على الاحترام المتبادل، وحفظ أمن العراق وسيادته ووحدة أراضيه».

في السياق، أكد المحلل الاستراتيجي سعد الأوسي، أنه «نظراً لطبيعة الوفد وتشكيلته، فإنه من الواضح أن هدف الزيارة هو توسيع نطاق العلاقة مع الولايات المتحدة خصوصاً في المجالات الاقتصادية، من خلال التعاون والشراكة مع الولايات المتحدة في ظل اتفاق الإطار الاستراتيجي».

وقال الأوسي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن «السوداني حريص في هذه الزيارة على تفعيل بنود هذه الاتفاقية والتي تنص على سبعة قطاعات جوهرية للتعاون»، لافتاً إلى أن «حكومة السوداني ترى في الولايات المتحدة شريكاً استراتيجياً، وبالتالي ضرورة استثمار هذه الشراكة للتعاون في المجالات المتعددة منها الاقتصادية والاستثمارية والزراعية والصناعية والتعليمية والثقافية والصحية والخبرات التكنولوجية والمناخ والبيئة».

وأكد الأوسي، أن «الزيارة ستشهد عقد اجتماع اللجنة التنسيقية العليا بين البلدين المشكلة في إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين».

وأضاف: «كما تندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين والانتقال بها لتشمل مجالات متعددة، وهي لا تنحصر في الجانب الأمني ولا تستهدف الإعلان عن إنهاء مهمة التحالف»، مؤكداً أن مسألة إنهاء تواجد التحالف الدولي متفق عليها بين العراق والتحالف الدولي، حيث يعتقد الطرفان أن الوقت قد حان للانتقال بالعلاقة إلى علاقات ثنائية مع بلدان التحالف الدولي تشمل مناحي متعددة.