البابا فرنسيس: أشعر بالحزن بسبب الصراع في فلسطين وإسرائيل

الفاتيكان (وكالات)

أعرب البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية عن حزنه بسبب الصراع في فلسطين وإسرائيل، على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة، وذلك في رسالة وجّهها بمناسبة نهاية شهر رمضان.

وجاء في رسالة كتبها البابا البالغ 84 عاماً بمناسبة انتهاء شهر رمضان ونشرها الفاتيكان: «أشعر بالحزن بسبب الصراع بين فلسطين وإسرائيل».

وقال: «ليتوقف إطلاق النار فوراً في قطاع غزة حيث تحدث كارثة إنسانية، ولتصل المساعدات إلى السكان الفلسطينيين الذي يتألمون بقسوة، وليطلق سراح الرهائن الذين خطفوا في أكتوبر».

وتطرّق البابا في رسالته إلى «سوريا المعذّبة ولبنان وكل الشرق الأوسط». وتابع البابا في رسالته: «كفى، توقفوا! من فضلكم، أوقفوا ضجيج السلاح وفكروا في الأطفال، وفي كل الأطفال كما تفكّرون في أبنائكم».

وأضاف: «إنهم بحاجة إلى بيوت ومدارس وحدائق، وليس إلى قبور وخنادق!».