سويسرا توقف مراهقين على صلة بالتخطيط لتفجيرات في ألمانيا

أوقف ثلاثة مراهقين، تتراوح أعمارهم بين 15 و16 و18 عاما، في سويسرا في قضية على صلة بتحقيقات في ألمانيا تتعلق بالضلوع في التخطيط لتفجيرات، وفق ما أعلنت النيابة العامة الاتحادية السويسرية.

وأفادت النيابة العامة الاتحادية السويسرية وسائل إعلام بوجود "روابط بين التحقيقات السويسرية والتحقيقات التي أجريت في ألمانيا، والتي أبلغ بها مكتب المدعي العام في دوسلدورف (ألمانيا) في 12 أبريل".

كان القضاء الألماني أعلن، أمس الجمعة، أن أربعة قصّر يشتبه في إعدادهم لهجوم في ألمانيا اعتقلوا وأودعوا الحبس الاحتياطي تمهيدا لمحاكمتهم.

وفي سويسرا، قالت النيابة العامة المحلية في كانتون شافهوزن (شمال)، اليوم السبت، إن مراهقين، هما سويسري يبلغ 15 عاما وآخر إيطالي يبلغ 16 عاما، أودعا "الحجز الاحتياطي السابق للمحاكمة منذ عطلة عيد الفصح" بعد اعتقالهما في الكانتون.

وأوقف المراهقان بسبب "الاشتباه بمشاركتهما في أو دعمهما لمنظمة إرهابية (تنظيم داعش الإرهابي) وضلوعهما في أعمال تحضيرية لارتكاب القتل العمد".

وأضافت النيابة العامة أن التحقيق يركز بشكل خاص على "خطط محتملة لهجمات بقنابل".

وأشارت النيابة العامة الاتحادية إلى أن شخصا ثالثا، هو سويسري يبلغ 18 عاما، أوقف للأسباب نفسها في كانتون تورغاو (شمال)، من دون تحديد متى جرت عملية التوقيف.

وقالت إنه "وفقا للمعلومات الحالية، كان الموقوفان القاصران من كانتون شافهوزن على تواصل مع الموقوف البالغ 18 عاما".

وتتواصل النيابة العامة الاتحادية مع السلطات الألمانية خصوصا من أجل "استيضاح نوايا وأدوار" مختلف الموقوفين.