أوروبا تسجل حرارة أعلى 10 درجات من المعتاد

اعتاد الناس في مدينة بيلباو بشمال غرب إسبانيا قضاء شهر أبريل بعيدا عن الشواطئ، لكن الكثيرين لجأوا إليها، اليوم السبت، وسط حرارة أعلى 10 درجات مئوية من المعدل الطبيعي.

ولجأ البرتغاليون‭ ‬أيضا إلى الشواطئ القريبة من العاصمة لشبونة مع ارتفاع الحرارة إلى 29 درجة مئوية.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية إن الكثيرين لم يكونوا بحاجة للمظلات بل للآيس كريم (البوظة)، مع وصول درجات الحرارة إلى 21 درجة مئوية في بيلباو وتوقع وصولها إلى 27 درجة مئوية في أماكن أخرى غدا الأحد.

وأضافت الوكالة، على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن "درجات الحرارة يومي السبت والأحد ستكون أعلى من المعتاد بما يتراوح بين 5 و10 درجات مئوية في الكثير من أنحاء البلاد، وما يتراوح بين 10 و15 درجة مئوية في الثلث الشمالي من شبه الجزيرة (أيبيريا) وجزر الكناري".

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية إن شهر أبريل الحالي شهد درجات حرارة غالبا ما تسجل في أشهر الصيف.

مع ذلك، أكدت الوكالة أن درجات الحرارة ستنخفض مرة أخرى في معظم أنحاء إسبانيا خلال الأيام المقبلة، خاصة في شمال البلاد.

في البرتغال، ارتفعت درجات الحرارة أيضا عن المعتاد في هذا الوقت من العام، وفقا لما قالته وكالة الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت.

وفي المنطقة الوسطى من "سانتاريم" في البرتغال، من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 31 درجة مئوية.