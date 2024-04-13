الأحد 14 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أوروبا تسجل حرارة أعلى 10 درجات من المعتاد

لوحة إلكترونية تعرض درجة الحرارة في شوارع مدينة بلباو الإسبانية
13 ابريل 2024 23:52

اعتاد الناس في مدينة بيلباو بشمال غرب إسبانيا قضاء شهر أبريل بعيدا عن الشواطئ، لكن الكثيرين لجأوا إليها، اليوم السبت، وسط حرارة أعلى 10 درجات مئوية من المعدل الطبيعي.
ولجأ البرتغاليون‭ ‬أيضا إلى الشواطئ القريبة من العاصمة لشبونة مع ارتفاع الحرارة إلى 29 درجة مئوية.
وقالت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية إن الكثيرين لم يكونوا بحاجة للمظلات بل للآيس كريم (البوظة)، مع وصول درجات الحرارة إلى 21 درجة مئوية في بيلباو وتوقع وصولها إلى 27 درجة مئوية في أماكن أخرى غدا الأحد.
وأضافت الوكالة، على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن "درجات الحرارة يومي السبت والأحد ستكون أعلى من المعتاد بما يتراوح بين 5 و10 درجات مئوية في الكثير من أنحاء البلاد، وما يتراوح بين 10 و15 درجة مئوية في الثلث الشمالي من شبه الجزيرة (أيبيريا) وجزر الكناري".
وقالت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية إن شهر أبريل الحالي شهد درجات حرارة غالبا ما تسجل في أشهر الصيف.
مع ذلك، أكدت الوكالة أن درجات الحرارة ستنخفض مرة أخرى في معظم أنحاء إسبانيا خلال الأيام المقبلة، خاصة في شمال البلاد.
في البرتغال، ارتفعت درجات الحرارة أيضا عن المعتاد في هذا الوقت من العام، وفقا لما قالته وكالة الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت.
وفي المنطقة الوسطى من "سانتاريم" في البرتغال، من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 31 درجة مئوية.

أخبار ذات صلة
المحيطات تعاني من ارتفاع درجة الحرارة
النرويج: مستعدون للاعتراف بالدولة الفلسطينية
المصدر: وكالات
إسبانيا
البرتغال
درجات الحرارة
آخر الأخبار
السفيرة لانا نسيبة
علوم الدار
السفيرة لانا نسيبة تنهي مهامها مندوبة دائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة
اليوم 01:30
فلسطيني يتفقد أثر مزرعة أحرقها المستوطنون في الضفة الغربية (رويترز)
الأخبار العالمية
موجة عنف جديدة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية
اليوم 01:12
سفينة الشحن Galaxy ترافقها قوارب حوثية في البحر الأحمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مجموعة «السبع» تُنشئ «طاولة مستديرة دائمة» بشأن الهجمات في البحر الأحمر
اليوم 01:12
هاريس وسانتشيث خلال مؤتمر صحفي في دبلن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أيرلندا: نقترب من الاعتراف بدولة فلسطينية
اليوم 01:12
دمار واسع بالمباني السكنية في قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«المفقودون».. مأساة «مؤجلة» تلاحق أهل غزة
اليوم 01:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©