زيلينسكي يشيد بدور ألمانيا في تسليح بلاده

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، بالدعم العسكري خاصة الذي تقدمه ألمانيا لبلاده في أزمتها الحالية.

يأتي ذلك بعد قرار الحكومة الألمانية تزويد أوكرانيا بنظام دفاع جوي إضافي من طراز "باتريوت" الأميركي الصنع.

في خطابه المسائي عبر الفيديو، قال زيلينسكي السبت "يُمكن حقا أن نشعر بالدور القيادي لألمانيا، وبفضل هذا الدور القيادي سنكون قادرين على إنقاذ الآلاف من الأرواح وتوفير المزيد من الحماية لأوكرانيا".

في الوقت نفسه، وجه الرئيس الأوكراني كلمات شكر إضافية إلى المستشار الألماني أولاف شولتس، قائلا: "أولاف، سيدي المستشار الاتحادي، شكرا جزيلا مرة أخرى على نظام الدفاع الجوي".

ولفت زيلينسكي إلى أنه تحدث، في اتصال هاتفي مع شولتس، حول تقديم المزيد من شحنات الأسلحة لأوكرانيا، وقال: "نعمل مع ألمانيا أيضا على توفير نظام إضافي طراز إيريس، وهو أيضا نظام دفاع جوي قوي، وعلى توفير صواريخ لأنظمة الدفاع الجوي الموجودة حاليا لدينا".

وكانت ألمانيا قد وردت إلى أوكرانيا، حتى الآن، نظامين للدفاع الجوي طراز "باتريوت". وقالت وزارة الدفاع الألمانية، السبت، إن هذا النظام أثبت جدواه.

كان زيلينسكي طالب مؤخرا، بشكل متكرر، بحصول بلاده على أنظمة دفاع جوي طراز "باتريوت" لحماية المجال الجوي الأوكراني.

وأوضح زيلينسكي، في أوائل الشهر الجاري، أن بلاده تحتاج إلى 25 نظاما يحتوي كل منها على 6 إلى 8 بطاريات من أجل إغلاق المجال الجوي، وأضاف "جميع شركائنا يعرفون هذا جيدا بل إنهم يعرفون حتى النقاط التي يتعين نصب هذه الأنظمة فيها".