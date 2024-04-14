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الشرطة الأسترالية تدلي بتصريح حول حادث الطعن في سيدني

دورية للشرطة أمام مركز تسوق ويستفيلد بوندي جنكشن بعد حادث طعن في سيدني
14 ابريل 2024 09:31

استبعدت شرطة سيدني اليوم الأحد الإرهاب كدافع بعد أن قتل رجل ستة أشخاص في هجوم طعن أمس السبت في أحد أكثر مراكز التسوق ازدحاما في المدينة.
وتم استدعاء الشرطة إلى مركز ويستفيلد بوندي جانكشن التجاري في شرق المدينة قبل الساعة الرابعة مساء (0600 بتوقيت جرينتش) أمس السبت بعد أنباء عن حادث الطعن.

ونقلت وكالة " بي ايه ميديا" البريطانية عن شرطة نيو ساوث ويلز القول إنها حددت هوية المهاجم وهو يدعى جويل كوتشي من كوينزلاند، و أنها لا تعتقد أنه تصرف بدافع إرهابي.

وقال أنتوني كوك، مساعد مفوض الشرطة، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد "كان هذا مشهدا مروعا"، مؤكدا أن الرجل معروف لدى الشرطة في كوينزلاند.

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وأضاف "لا يوجد حتى الآن أي شيء لدينا ولا معلومات تلقيناها ولا دليل حصلنا عليه أو معلومات مخابراتية جمعناها تشير إلى أن هذا (الهجوم) كان له أي دافع معين".

وقال كوك إنه تبين أن كوتشي كان يعاني من مشاكل في الصحة النفسية في الماضي وتحدثت الشرطة إلى عائلته بعد الهجوم.

 وكان المهاجم الذي تصرف بمفرده قد هاجم المتسوقين مساء أمس السبت في مركز ويستفيلد للتسوق في ضاحية بوني جنكشن في شرق سيدني. وقد أسفر الهجوم عن مقتل أربع سيدات، ورجل في الثلاثينيات من عمره وسيدة أخرى توفيت لاحقا في المستشفى. ويتلقى ثمانية أشخاص العلاج في المستشفيات حول سيدني بعد إصابتهم بإصابات مختلفة.

المصدر: وكالات
حادث طعن
سيدني
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