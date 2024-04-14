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المستشار الألماني يستهل زيارته إلى الصين

المستشار الألماني يستهل زيارته إلى الصين
14 ابريل 2024 09:48

في مستهل زيارته إلى الصين التي تستغرق ثلاثة أيام، وصل المستشار الألماني أولاف شولتس صباح اليوم الأحد إلى مدينة تشونجتشينج، التي تعد المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم، حيث يبلغ عدد سكانها 32 مليون نسمة.


 ومن المقرر أن يتوجه شولتس غدا الاثنين من تشونجتشينج إلى مدينة شنغهاي الاقتصادية، ثم يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينج في بكين بعد غد الثلاثاء. وهذه الزيارة الثانية للمستشار إلى الصين منذ توليه منصبه في ديسمبر 2021.

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وكانت زيارته الأولى التي جرت في نوفمبر 2022 عبارة عن رحلة ليوم واحد فقط بسبب استمرار جائحة كورونا. وهذه المرة ستسغرق الزيارة ثلاثة أيام.

المصدر: وكالات
ألمانيا
الصين
أولاف شولتس
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