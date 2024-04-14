انحسار الفيضانات في أورينبورج بروسيا

قال مسؤولون إن مياه الفيضانات غمرت نحو ألف منزل آخر في مدينة أورينبورج الروسية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لكن منسوب المياه في نهر الأورال في المدينة بدأ في الانخفاض.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب رئيس البلدية أليكسي كودينوف القول "ظل الوضع خلال الليلة الماضية مزعجا جدا... لقد غمرت المياه ما يقرب من 1000 منزل خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية".

وقالت سلطات أورينبورج عبر تطبيق تيليجرام إن مياه نهر الأورال بدأت في الانحسار في وقت مبكر من اليوم الأحد.

وطالبت السلطات في المدينة الواقعة بجنوب روسيا بالقرب من قازاخستان آلاف السكان بالإخلاء فورا يوم الجمعة بسبب الارتفاع السريع في منسوب المياه بعد فيضان الأنهار الرئيسية نتيجة ذوبان كميات هائلة من الجليد.

وواصلت المياه الارتفاع بشكل حاد في منطقة كورجان الروسية شرقي أورينبورج والمتاخمة أيضا لكازاخستان. وقال مسؤولون لوكالة تاس للأنباء إنه من المتوقع أن تغمر المياه العديد من المناطق السكنية بمحاذاة نهر توبول خلال اليومين المقبلين.

وذكرت تاس أن المياه غمرت حوالي 770 منزلا في المنطقة خلال 24 ساعة حتى وقت مبكر من اليوم الأحد.



