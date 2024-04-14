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مصر تؤكد استمرار حركة الملاحة الجوية

مصر تؤكد استمرار حركة الملاحة الجوية
14 ابريل 2024 13:14

نفت الحكومة المصرية بشكل قاطع ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، من أنباء حول إغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ اليوم الأحد.

 

‎وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري -في بيان اصدره اليوم -أن حركة الملاحة الجوية في جميع المطارات المصرية تعمل بشكل طبيعي دون أي توقف. ‎وأكد المركز على استمرار جميع الرحلات الجوية في مطارات مصر وفقًا لجداول التشغيل المعتادة، باستثناء بعض الرحلات المتجهة إلى الدول التي أغلقت مجالها الجوي بسبب الأحداث الإقليمية.

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‎وبخصوص رحلات شركة مصر للطيران، فقد أعلنت الشركة عن تعليق رحلاتها الجوية من وإلى المطارات في الأردن والعراق ولبنان فقط، وذلك بسبب إغلاق المجال الجوي في هذه الدول. 

المصدر: وام
مصر
الطيران
الملاحة الجوية
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