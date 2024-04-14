مصر تؤكد استمرار حركة الملاحة الجوية

نفت الحكومة المصرية بشكل قاطع ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، من أنباء حول إغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ اليوم الأحد.

‎وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري -في بيان اصدره اليوم -أن حركة الملاحة الجوية في جميع المطارات المصرية تعمل بشكل طبيعي دون أي توقف. ‎وأكد المركز على استمرار جميع الرحلات الجوية في مطارات مصر وفقًا لجداول التشغيل المعتادة، باستثناء بعض الرحلات المتجهة إلى الدول التي أغلقت مجالها الجوي بسبب الأحداث الإقليمية.

‎وبخصوص رحلات شركة مصر للطيران، فقد أعلنت الشركة عن تعليق رحلاتها الجوية من وإلى المطارات في الأردن والعراق ولبنان فقط، وذلك بسبب إغلاق المجال الجوي في هذه الدول.