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أوكرانيا تنشر إحصائيات عن خسائر بشرية ومادية للجيش الروسي

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
14 ابريل 2024 16:36

نشرت أوكرانيا، اليوم الأحد، إحصائيات عن ما قالت إنها خسائر في الجنود والعتاد مني بها الجيش الروسي منذ بدء الأزمة الحالية.
وأعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس، منذ فبراير 2022، إلى نحو 453 ألفا و650 جنديا، بينهم 890 جنديا لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الأحد.
وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 7174 دبابة، منها 5 دبابات أمس السبت، و13765 مركبة قتالية مدرعة و11552 نظام مدفعية و1046 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و758 من أنظمة الدفاع الجوي.
وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 347 طائرة، و325 مروحية، و9235 طائرة مسيرة، و2089 صاروخ كروز، و26 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و15459 من المركبات وخزانات الوقود، و1905 من وحدات المعدات الخاصة.

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المصدر: د ب أ
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الجيش الروسي
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