روسيا تحث مزيدا من السكان على إخلاء مناطق الفيضانات

دعت السلطات الروسية، اليوم الأحد، المزيد من السكان إلى إخلاء مناطقهم السكنية بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار وذوبان الجليد في الأنهار.

وحث حاكم منطقة "كورجان"، السكان على مغادرة المناطق التي غمرتها الفيضانات على الفور قائلا إن الأمطار تزيد من تعقيد الوضع الصعب بالفعل الذي تشهده المنطقة بما سيجعل الليلة المقبلة صعبة.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن السلطات المحلية قولها إن منسوب المياه في نهر "توبول" ارتفع بمقدار 56 سنتيمترا، اليوم الأحد، ليصل إلى 5.47 متر.

وناشد فاديم شومكوف حاكم المنطقة، السكان، عبر تطبيق "تلغرام" للتراسل، قائلا "عليكم المغادرة قبل حلول الظلام... الموقف قد يتفاقم بشدة خلال الليل وقد لا يكون لديكم المتسع من الوقت حينها للتصرف".

وقال شومكوف إن المياه تقترب من منطقة "بارابا" السكنية، مطالبا السكان بإخلائها.

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن وزارة الطوارئ الروسية قولها إن أكثر من 14 ألف منزل في أنحاء البلاد غمرتها المياه.

وقالت السلطات المحلية، أمس السبت، إن منسوب نهر الأورال في مدينة "أورينبورج" الروسية وصل إلى 11.83 متر أو حوالي 39 قدما بعد فيضان الأنهار الرئيسية نتيجة ذوبان كميات هائلة من الثلوج.

وطالبت السلطات في المدينة آلاف السكان بالإخلاء فورا، منذ الجمعة، بسبب الارتفاع السريع في منسوب المياه. وأجلي الآلاف بالفعل من المدينة.

وقال دينيس باسلر حاكم أورينبورج، عبر تطبيق تلغرام "لا يزال الوضع صعبا. ولم تبلغ الفيضانات ذروتها بعد في بعض المناطق".