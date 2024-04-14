دعوات لضبط النفس واحتواء التصعيد في المنطقة

دعت العديد من الدول، اليوم الأحد، إلى ضبط النفس من أجل احتواء التصعيد والتطورات التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.

وحذرت مصر من "خطر التوسع الإقليمي للنزاع"، فيما دعت وزارة الخارجيّة السعوديّة جميع "الأطراف إلى التحلّي بأقصى درجات ضبط النفس".

ودعت الحكومة الأردنية مختلف الأطراف إلى ضبط النفس والتعامل بانضباط ومسؤولية مع التوترات التي تمر بها المنطقة وعدم الانجرار نحو أي تصعيد ستكون له بلا شك مآلات خطيرة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن مجلس الوزراء شدد، خلال جلسته التي عقدها اليوم الأحد، على ضرورة العمل على خفض التصعيد وأن تتصرف الأطراف كافة بمسؤولية وتمارس أقصى درجات ضبط النفس وتتعامل بجدية ومسؤولية مع مخاطر التصعيد الإقليمي وتداعياته الكبيرة والخطيرة على الأمن والسلم الدوليين.

بدورها، أعربت دولة الكويت عن قلقها الشديد، إزاء استمرار التصعيد الذي تشهدهُ المنطقة، وانعكاساته السلبية المُتزايدة على أمن واستقرار دول المنطقة، والعالم أجمع.

ودعت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، إلى "ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر هذا التصعيد وآثاره".

كما أعربت دولة قطر عن قلقها البالغ إزاء تطورات الأوضاع في المنطقة، ودعت جميع الأطراف إلى وقف التصعيد وإلى التهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وقالت سلطنة عمان، في بيان صادر عن وزارة الخارجية بثته وكالة الأنباء العمانية اليوم الأحد، إنها تتابع باهتمام بالغ تطوُّرات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته وأهمية ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها المخاطر.

وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في رسالة على منصة "إكس"، "تعمل فرنسا مع شركائها على خفض التصعيد وتدعو إلى ضبط النفس".

ووجّه البابا فرنسيس "نداء ملحا" لوقف "دوامة العنف". وقال بابا الفاتيكان "أطلق نداء ملحا من أجل أن يتوقف كل عمل يمكن أن يغذّي دوامة العنف التي تنذر بإدخال الشرق الأوسط في نزاع أوسع".

وحذرت الولايات المتحدة من مغبة أي تصعيد. وأكد جون كيربي الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، لشبكة "إن بي سي" التلفزيونية الأميركية "لا نريد أن نرى تصعيدا في الوضع".

من جانبها، أعربت الصين عن "قلقها العميق" من التصعيد. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لم يكشف اسمه، إن بكين "تعرب عن قلقها العميق إزاء التصعيد الراهن وتدعو كل الأطراف المعنية إلى ممارسة الهدوء وضبط النفس لتفادي تصعيد إضافي".

وأضاف "تدعو الصين المجتمع الدولي، خصوصا الأطراف ذات التأثير، إلى أداء دور بنّاء لصالح الأمن والاستقرار".

وأعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه دعا إلى اجتماع طارئ لوزراء الخارجية الأوروبيين الثلاثاء عبر تقنية الفيديو إثر التصعيد، مؤكدا "هدفنا هو المساهمة في احتواء التصعيد و(ضمان) أمن المنطقة".

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان "لا نرغب بتصعيد جديد في المنطقة" وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي.

ودعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى "تفادي تصعيد إقليمي، مهما كلّف الأمر"، مشيرا، على حسابه في منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "نتابع، بقلق بالغ، تطوّر الوضع في الشرق الأوسط".

ودعت وزارة الخارجية الروسية، جميع الأطراف إلى "ضبط النفس". وقالت، في بيان "نحضّ كلّ الأطراف المعنية على إظهار ضبط النفس. نحن نعوّل على الدول الإقليمية لحلّ المشاكل الراهنة بوسائل سياسية ودبلوماسية".