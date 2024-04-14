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12 قتيلا جراء حالة جوية في سلطنة عُمان

جريان الأودية في عُمان جراء الأمطار
14 ابريل 2024 20:27

أعلن قطاع البحث والإنقاذ في المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان، اليوم الأحد، "تسجيل 12 وفاة جرّاء انجرافهم داخل مركباتهم إثر أمطار غزيرة" سببتها الحالة الجوية التي تشهدها السلطنة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.
وقالت الوكالة، في موقعها الإلكتروني، إن من بين القتلى "9 طلاب بنيابة سمد الشأن، بالإضافة إلى أحد الوافدين".
وأضافت "لا يزال البحث جاريّا عن 5" أشخاص في ولاية المضيبي.
وأوضحت الوكالة "شهد عدد من محافظات سلطنة عُمان هطول أمطار متفاوتة الغزارة نتيجةً للحالة الجوية التي بدأت تأثيراتها على أغلب المحافظات وتستمر حتى يوم الأربعاء المُقبل".

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المصدر: وكالات
سلطنة عمان
حالة جوية
وفيات
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