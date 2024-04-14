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الصومال: العمليات العسكرية ضد «الشباب» ستتضاعف

قوات من الجيش الصومالي خلال مطاردة فلول حركة الشباب (أرشيفية)
15 ابريل 2024 02:26

مقديشو (الاتحاد)

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أكد وزير الأمن الداخلي الصومالي عبدالله إسماعيل، أمس، أن العمليات العسكرية ضد ميليشيات «الشباب» ستتضاعف خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أنه جرى تحقيق نجاحات كبيرة في هذا الشأن. 
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية «صونا» عن إسماعيل تأكيده «استمرار العمليات العسكرية في جميع الإدارات الإقليمية للبلاد، خاصة (غلمدغ وهيرشبيلي وجوبالاند) وجنوب الغرب». ولفت إلى أن قوة الإرهاب ضعفت متعهداً بتطهير ولايتي (غلمدغ وهيرشبيلي) من الإرهابيين خلال الأشهر المقبلة. وأكد إسماعيل عزم الحكومة على استعادة السيطرة على المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الإرهابيين. 
وكان 27 مسلحاً من عناصر ميليشيا الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة قد لقوا حتفهم قبل يومين في عملية عسكرية نفذها الجيش الصومالي بمحافظة جوبا السفلى جنوبي الصومال.

الصومال
حركة الشباب الإرهابية
الجيش الصومالي
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