قبرص تعلق طلبات اللجوء السورية

نيقوسيا (وكالات)

أعلنت السلطات في قبرص، أمس، تعليق النظر في طلبات اللجوء المقدمة من سوريين بعد زيادة كبيرة جداً في عدد المهاجرين غير الشرعيين هذا الشهر.

ووصل أكثر من ألف شخص إلى قبرص على متن قوارب قادمة من لبنان منذ بداية أبريل وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس «هذا إجراء طارئ، وهو قرار صعب لحماية مصالح قبرص».

وقال متحدث باسم الحكومة القبرصية في بيان، إن خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ناقشا في وقت لاحق إمكان تقديم حزمة معززة من المساعدات الاقتصادية للبنان.

وأضاف البيان أنه تسنى الاتفاق في هذا الشأن على القيام بزيارة مشتركة إلى لبنان بعد زيارة تحضيرية قام بها مسؤولون في المفوضية.

وسجلت قبرص وصول أكثر من 2000 مهاجر عن طريق البحر في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام مقارنة مع 78 فقط خلال الفترة نفسها من عام 2023.