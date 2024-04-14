عشرات القتلى جراء فيضانات أفغانستان وباكستان

عواصم (وكالات)

قضى حوالي 62 شخصاً على الأقل، جراء أمطار غزيرة وفيضانات وصواعق برقية، في أفغانستان وباكستان، وسط توقعات بالمزيد من الظروف الجوية السيئة، وفق ما أعلن مسؤولون في إدارة الكوارث الطبيعية في البلدين أمس.

وتشهد حوالى 20 ولاية أفغانية مستويات مرتفعة من التساقطات بما فيها كابول.

وقال الناطق باسم إدارة الكوارث الطبيعية جنان سايق: «بحسب المعلومات الأولية، تسببت الفيضانات منذ الجمعة في خسائر بشرية ومالية فادحة، قضى 33 شخصاً وأصيب 27 آخرون»، مضيفاً أن معظم الوفيات تعود إلى سقوط أسطح المساكن. كما تسببت الأمطار بتدمير حوالى 600 منزل بشكل كلي أو جزئي وجرف 580 كيلومتراً من الطرق. وتضرب هذه الفيضانات كل البلاد تقريباً هذا الربيع، وهي فترة هطول الأمطار في أفغانستان. وتشير توقعات الأرصاد الجوية للأسبوع المقبل إلى هطول مزيد من الأمطار في البلاد، خصوصا في ولايتي كابول وغزنة وننغرهار وقندهار.

وفي باكستان، تسببت الصواعق البرقية والعواصف الرعدية والأمطار الغزيرة في مقتل 29 شخصاً في باكستان، وسط توقعات بالمزيد من الظروف الجوية السيئة. وقال مسؤول الإنقاذ، فاروق أحمد إن 17 شخصاً على الأقل، من بينهم أطفال ونساء، لقوا حتفهم، في إقليم «البنجاب» وسط البلاد، عندما ضرب البرق مناطق مختلفة. ولقي ثمانية أشخاص آخرون حتفهم بسبب أمطار غزيرة وعواصف رعدية في إقليم «بلوشيستان» جنوب غرب باكستان، حسب الوكالة المحلية لإدارة الكوارث.

بدوره أعلن مسؤول الإنقاذ المحلي، بلال فايزي أن تساقط الأسطح والجدران المتهالكة، بعد يومين من سقوط أمطار تسبب في مقتل 4 أشخاص، في الجبال الوعرة، شمال غرب البلاد. وقال سردار سرفراز، كبير خبراء الأرصاد الجوية إنه من المتوقع سقوط المزيد من الأمطار وهبوب عواصف رعدية في البلاد، في الأيام المقبلة.