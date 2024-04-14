زلزال يهز منطقة نابولي وجبل فيزوف في إيطاليا

ضرب زلزال، اليوم الأحد، المنطقة المحيطة بمدينة نابولي الواقعة جنوبي إيطاليا وجبل فيزوف، وفقا للمعهد الوطني لبحوث الجيوفيزياء والبراكين، مقدرا قوته عند مستوى منخفض بلغ 3,7 درجة على مقياس ريختر.

وأفادت تقارير بأن مركز الزلزال كان في منطقة "كامبو فليجري" أو الحقول الفليجرية البركانية الواسعة في إيطاليا، غرب نابولي، كما كان الحال في كثير من الأحيان في الأشهر الأخيرة.

ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع إصابات، كما لم تبلغ إدارة الإطفاء عن وقوع أى أضرار كبيرة.

ومع ذلك، شعرت عدة مناطق في نابولي والمنطقة المحيطة بها بالزلزال والهزات الأضعف اللاحقة بوضوح. وذكر عدد من وسائل الإعلام أن الكثير من الأشخاص شعروا بالفزع وخرجوا إلى الشوارع في حالة من الذعر.

ويشتهر جبل فيزوف بأنه ثار بشكل هائل ومدمر عام 79 بعد الميلاد وقضى على مدينة "بومبي" التي ما تزال الحفريات الأثرية تكشف عن الكثير من تفاصيلها.