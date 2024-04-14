الإثنين 15 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

فلسطين تدعو «الجنائية الدولية» لإصدار مذكرات توقيف بحق المستوطنين

منزل وسيارة تعرضا للحرق من قبل المستوطنين (أ ف ب)
15 ابريل 2024 02:26

رام الله (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعـو إلى ضبط النفس ووقف التصعيد
إسرائيل تنفي السماح بعودة الفلسطينيين إلى شمال غزة

دعت فلسطين، أمس، المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات توقيف بحق المستوطنين الذين يرتكبون جرائم في الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، بعد هجمات للمستوطنين استهدفت بلدات فلسطينية وأدت إلى مقتل اثنين وإصابة العشرات بالرصاص وإحراق عشرات المنازل والمركبات يومي الجمعة والسبت الماضيين وتواصلت حتى فجر أمس.  ودعت الوزارة في بيانها «المحكمة الجنائية الدولية إلى سرعة إصدار مذكرات توقيف بحق غلاة المستوطنين الذين يرتكبون الجرائم بحق الفلسطينيين، وتقديمهم للعدالة الدولية».  وطالبت بـ«فرض عقوبات دولية ملزمة على المنظومة الاستيطانية برمتها، واعتبارها غير قانونية وغير شرعية». وأدانت فلسطين «بشدة انتهاكات المستوطنين، وإطلاق الرصاص الحي تجاه المدنيين العزل واستباحة حياتهم، وإحراق منازلهم ومركباتهم».
 وأشارت إلى «تصعيد ملحوظ في أوسع وأبشع عملية تحريض للمستوطنين والتي أدت إلى مقتل شخصين اثنين وإصابة عدد آخر برصاص المستوطنين، وإحراق العشرات من المنازل والمركبات».
وقالت الخارجية الفلسطينية، إن «إرهاب المستوطنين وصل إلى مستويات غير مسبوقة». ومنذ مساء الجمعة وحتى فجر أمس، شن مستوطنون هجمات واسعة ضد قرى وبلدات فلسطينية تركزت وسط وشمالي الضفة. ووفق معطيات فلسطينية، نفذ المستوطنون 546 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة خلال الربع الأول من 2024، بما في ذلك الاعتداء على 156 مركبة بالتحطيم أو الحرق.

فلسطين
إسرائيل
غزة
المحكمة الجنائية الدولية
آخر الأخبار
5 فرسان يمثلون «التقاط الأوتاد» في البطولة الدولية بالقاهرة
الرياضة
5 فرسان يمثلون «التقاط الأوتاد» في البطولة الدولية بالقاهرة
اليوم 13:38
فليتوود يقتحم «التوب 10» في «السباق إلى دبي»
الرياضة
فليتوود يقتحم «التوب 10» في «السباق إلى دبي»
اليوم 13:30
المنظمة الدولية للهجرة: 20 ألف شخص ينزحون يومياً من السودان
الأخبار العالمية
المنظمة الدولية للهجرة: 20 ألف شخص ينزحون يومياً من السودان
اليوم 13:23
شرطة أبوظبي
علوم الدار
تنبيه من شرطة أبوظبي للسائقين
اليوم 13:20
"الداخلية" تؤكد جاهزيتها واستعدادها التام للتعامل مع المنخفض الجوي
علوم الدار
"الداخلية" تؤكد جاهزيتها واستعدادها التام للتعامل مع المنخفض الجوي
اليوم 13:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©