فلسطين تدعو «الجنائية الدولية» لإصدار مذكرات توقيف بحق المستوطنين

رام الله (الاتحاد)

دعت فلسطين، أمس، المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات توقيف بحق المستوطنين الذين يرتكبون جرائم في الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، بعد هجمات للمستوطنين استهدفت بلدات فلسطينية وأدت إلى مقتل اثنين وإصابة العشرات بالرصاص وإحراق عشرات المنازل والمركبات يومي الجمعة والسبت الماضيين وتواصلت حتى فجر أمس. ودعت الوزارة في بيانها «المحكمة الجنائية الدولية إلى سرعة إصدار مذكرات توقيف بحق غلاة المستوطنين الذين يرتكبون الجرائم بحق الفلسطينيين، وتقديمهم للعدالة الدولية». وطالبت بـ«فرض عقوبات دولية ملزمة على المنظومة الاستيطانية برمتها، واعتبارها غير قانونية وغير شرعية». وأدانت فلسطين «بشدة انتهاكات المستوطنين، وإطلاق الرصاص الحي تجاه المدنيين العزل واستباحة حياتهم، وإحراق منازلهم ومركباتهم».

وأشارت إلى «تصعيد ملحوظ في أوسع وأبشع عملية تحريض للمستوطنين والتي أدت إلى مقتل شخصين اثنين وإصابة عدد آخر برصاص المستوطنين، وإحراق العشرات من المنازل والمركبات».

وقالت الخارجية الفلسطينية، إن «إرهاب المستوطنين وصل إلى مستويات غير مسبوقة». ومنذ مساء الجمعة وحتى فجر أمس، شن مستوطنون هجمات واسعة ضد قرى وبلدات فلسطينية تركزت وسط وشمالي الضفة. ووفق معطيات فلسطينية، نفذ المستوطنون 546 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة خلال الربع الأول من 2024، بما في ذلك الاعتداء على 156 مركبة بالتحطيم أو الحرق.