«السبع» تتعهد بتقديم مزيد من المساعدة الإنسانية لأهالي غزة

روما (وكالات)

تعهد قادة مجموعة السبع الذين عقدوا أمس اجتماعاً عبر الفيديو بأن يعززوا تعاونهم بهدف تقديم مزيد من المساعدة الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأعلن قادة الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان في بيان للرئاسة الإيطالية للمجموعة: «سنعزز تعاوننا لتقديم مزيد من المساعدة الإنسانية إلى الفلسطينيين».

وأمس الأول، حذرت «اليونيسف» من تداعيات الحرب على صحة أطفال القطاع الجسدية ونموهم وصحتهم النفسية على المدى البعيد.

وقالت إن «أطفال غزة عالقون في الصراع والصدمات المتتالية والمتواصلة، دون أن يوجد أمامهم أي مكان آمن يمكنهم أن يلجؤوا إليه».

وأكدت «اليونيسيف» أن «الفرصة ما زالت قائمة لدرء المجاعة في غزة، إذا ما تم غمر القطاع بالمساعدات».

وأضافت: «الوضع في غزة مأساوي، خاصة أن ترى شخصاً يعاني سوء التغذية، بسبب انقطاع إنتاج الغذاء، والقيود المفروضة على وصول المساعدات إلى تلك المنطقة، ونتيجة لذلك الوضع، فإن الأطفال يموتون، فقد لقي ما لا يقل عن 23 طفلاً حتفهم في مستشفى كمال عدوان».