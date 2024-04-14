الإثنين 15 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«السبع» تتعهد بتقديم مزيد من المساعدة الإنسانية لأهالي غزة

مخيم مؤقت للنازحين في مدينة رفح (رويترز)
15 ابريل 2024 02:26

روما (وكالات)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعـو إلى ضبط النفس ووقف التصعيد
إسرائيل تنفي السماح بعودة الفلسطينيين إلى شمال غزة

تعهد قادة مجموعة السبع الذين عقدوا أمس اجتماعاً عبر الفيديو بأن يعززوا تعاونهم بهدف تقديم مزيد من المساعدة الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأعلن قادة الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان في بيان للرئاسة الإيطالية للمجموعة: «سنعزز تعاوننا لتقديم مزيد من المساعدة الإنسانية إلى الفلسطينيين».
وأمس الأول، حذرت «اليونيسف» من تداعيات الحرب على صحة أطفال القطاع الجسدية ونموهم وصحتهم النفسية على المدى البعيد. 
 وقالت إن «أطفال غزة عالقون في الصراع والصدمات المتتالية والمتواصلة، دون أن يوجد أمامهم أي مكان آمن يمكنهم أن يلجؤوا إليه».
 وأكدت «اليونيسيف» أن «الفرصة ما زالت قائمة لدرء المجاعة في غزة، إذا ما تم غمر القطاع بالمساعدات».
وأضافت: «الوضع في غزة مأساوي، خاصة أن ترى شخصاً يعاني سوء التغذية، بسبب انقطاع إنتاج الغذاء، والقيود المفروضة على وصول المساعدات إلى تلك المنطقة، ونتيجة لذلك الوضع، فإن الأطفال يموتون، فقد لقي ما لا يقل عن 23 طفلاً حتفهم في مستشفى كمال عدوان».

مجموعة السبع
فلسطين
إسرائيل
غزة
رفح
آخر الأخبار
5 فرسان يمثلون «التقاط الأوتاد» في البطولة الدولية بالقاهرة
الرياضة
5 فرسان يمثلون «التقاط الأوتاد» في البطولة الدولية بالقاهرة
اليوم 13:38
فليتوود يقتحم «التوب 10» في «السباق إلى دبي»
الرياضة
فليتوود يقتحم «التوب 10» في «السباق إلى دبي»
اليوم 13:30
المنظمة الدولية للهجرة: 20 ألف شخص ينزحون يومياً من السودان
الأخبار العالمية
المنظمة الدولية للهجرة: 20 ألف شخص ينزحون يومياً من السودان
اليوم 13:23
شرطة أبوظبي
علوم الدار
تنبيه من شرطة أبوظبي للسائقين
اليوم 13:20
"الداخلية" تؤكد جاهزيتها واستعدادها التام للتعامل مع المنخفض الجوي
علوم الدار
"الداخلية" تؤكد جاهزيتها واستعدادها التام للتعامل مع المنخفض الجوي
اليوم 13:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©