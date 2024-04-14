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«الأغذية العالمي» يساهم في إعادة عمل 3 مخابز في غزة

مخبز في غزة يعمل بدعم من برنامج الغذاء العالمي (أ ف ب)
15 ابريل 2024 02:26

غزة (الاتحاد)

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ساهم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس، في إعادة عمل ثلاثة مخابز على الأقل في مدينة غزة، وذلك لأول مرة، منذ توقفها بسبب القصف الإسرائيلي الذي طال غالبية المخابز بالمدينة. 
وقالت مصادر فلسطينية: «أشرف البرنامج على تجهيز المخابز من خلال توفير الغاز والدقيق وإعادة إصلاح الماكينات الإلكترونية لإنتاج الخبز». 
وأوضحت المصادر أن «فتح هذه المخابز الثلاثة تأتي خطوة تجريبية بعد الحصول على الموافقة من إسرائيل والتي من شأنها تخفيف الأزمة الغذائية لدى السكان المحليين في المدينة». 
وأوضح شهود عيان أنه ما أن تم الإعلان رسمياً عن إعادة عمل المخابز حتى تكدس الآلاف منهم أمام تلك المخابز للحصول على بضعة كيلوجرامات من الخبز الجاهز للطعام. 
ولأشهر طويلة، ظل الفلسطينيون يعانون من توقف عمل المخابز بسبب القصف الإسرائيلي المتكرر للمخابز في ظل حربها الواسعة منذ السابع من أكتوبر الماضي. 
وطوال تلك الأشهر، عانى الفلسطينيون في المناطق الشمالية ومدينة غزة الفقر والجوع للحد الذي حذرت منه منظمات دولية من خشية تفشي المجاعة بشكل كبير في تلك المناطق، والذي قد يتسبب بموت عدد كبير من السكان.
وبحسب إحصائيات فلسطينية رسمية، حوالي 140 مخبزاً كانت تعمل في قطاع غزة، مما يوفر الخبز لغالبية السكان، ولكن بسبب الحرب اعتمدت على إعداد الخبز على النار وأفران الطين وطرق بدائية أخرى.

برنامج الأغذية العالمي
الأمم المتحدة
غزة
فلسطين
إسرائيل
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