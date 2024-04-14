أوكرانيا تحذّر من خطورة الوضع على جبهة القتال

قالت أوكرانيا، الأحد، إن الوضع "متوتر" على جبهة القتال الشرقية، حيث يكثف الجيش الروسي جهوده للسيطرة على بلدة "شاسيف يار" الاستراتيجية.

وقال وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف إنه زار القوات على الحدود، حيث تقل الذخيرة لدى الجيش.

وأضاف أن "الوضع متوتر" بعد يوم من تحذير كييف من أن الوضع على جبهتها الشرقية يتدهور بشكل كبير.

وقال القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر سيرسكي، إنه إذا تمكنت موسكو من السيطرة على "شاسيف يار"، فإن ذلك "سيخلق الظروف لتقدم أعمق" نحو مركز النقل الرئيسي في أوكرانيا في "كراماتورسك".

ومدينة كراماتورسك هي المركز الرئيسي للسكك الحديدية والخدمات اللوجستية للجيش الأوكراني، وتقع على بعد 30 كيلومترا (19 ميلا) من "تشاسيف يار".

وأوضح عمروف أن القوات الروسية تحاول اختراق غرب باخموت، وهي بلدة سيطرت عليها في مايو 2023.

وفي الأسابيع الأخيرة، أعلنت موسكو سيطرتها على عدة قرى صغيرة، لا سيما بالقرب من مدينة "أفدييفكا" الصناعية.



