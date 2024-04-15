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مقتل العشرات جراء الفيضانات في أفغانستان

مقتل العشرات جراء الفيضانات في أفغانستان
15 ابريل 2024 09:39

لقي 33 شخصاً على الأقل مصرعهم جراء أمطار غزيرة وفيضانات تعرضت لها عدة مناطق في أفغانستان.

وقال جنان سايق الناطق باسم إدارة الكوارث الطبيعية في أفغانستان، إنه بحسب المعلومات الأولية، تسببت الفيضانات منذ يوم الجمعة الماضية في خسائر بشرية ومالية فادحة، حيث قضى 33 شخصاً وأصيب 27 آخرون.

وأوضح أن الأمطار تسببت في تدمير حوالي 600 منزل بشكل كلي أو جزئي وجرف 580 كيلومتراً من الطرق، مشيراً إلى أن قرابة 800 هكتار من الأراضي الزراعية غمرت بالمياه ونفق 200 رأس ماشية.

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وتشهد حوالي 20 من ولايات أفغانستان البالغ عددها 34، مستويات مرتفعة من تساقط الأمطار بما فيها العاصمة كابول.

المصدر: وام
فيضانات
باكستان
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