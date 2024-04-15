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جوتيريش يحث على التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة

جوتريش
15 ابريل 2024 10:46

شدد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، على أن منطقة الشرق الأوسط والعالم لا يستطيعان تحمل نشوب أي حرب أخرى.

جاء ذلك خلال بيانه أمام الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس الأمن الدولي مساء أمس الأحد.

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مشددا خلال البيان على أن الوقت قد حان لتهدئة التوترات وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وخفض التصعيد والتراجع عن حافة الهاوية.

وأكد جوتيريش أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية مشتركة في "تأمين وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وتوصيل المساعدات الإنسانية بدون عوائق، ووقف العنف في الضفة الغربية وتهدئة التوتر واستعادة الملاحة الآمنة في البحر الأحمر. علينا مسؤولية مشتركة للعمل من أجل السلام".كما أكد أن السلام والأمن الإقليميين - بل والعالمي - يتعرضان للتقويض كل ساعة.. وقال :"لا المنطقة ولا العالم يستطيعان تحمل المزيد من الحروب".

 

 

 

 

المصدر: وام
مجلس الأمن الدولي
انطونيو جوتريش
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