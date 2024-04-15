المنظمة الدولية للهجرة: 20 ألف شخص ينزحون يومياً من السودان

قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إن ما يصل إلى 20 ألف شخص ينزحون يومياً من السودان برغم مرور عام على الأحداث هناك، لافتة إلى أن قرابة 53 % من هؤلاء النازحين هم من الأطفال دون سن 18 عاماً.

وأضافت المنظمة، في تقريرها الصادر اليوم الاثنين في جنيف، أن السودان بطريقه ليصبح إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العالم منذ عقود في الوقت الذي يخلق الصراع هناك ضغوطاً في جميع أنحاء المنطقة وخاصة البلدان المستقبلة للفارين من السودان وهي تشاد وجنوب السودان ومصر وأثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى والتي استقبلت في المجموع قرابة المليوني لاجئ.

وحثت المنظمة المجتمع الدولي على المساعدة في جلب المساعدات الإنسانية للسودان، محذرة من تفاقم الوضع الإنساني جراء النقص الحاد الذي يعانيه تمويل خطة الاستجابة الإنسانية البالغ قيمتها 2.7 مليار دولار ولم يتم تمويل سوى 5 % منها حتى الآن.