الثلاثاء 16 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

المنظمة الدولية للهجرة: 20 ألف شخص ينزحون يومياً من السودان

المنظمة الدولية للهجرة: 20 ألف شخص ينزحون يومياً من السودان
15 ابريل 2024 13:23

قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إن ما يصل إلى 20 ألف شخص ينزحون يومياً من السودان برغم مرور عام على الأحداث هناك، لافتة إلى أن قرابة 53 % من هؤلاء النازحين هم من الأطفال دون سن 18 عاماً.

وأضافت المنظمة، في تقريرها الصادر اليوم الاثنين في جنيف، أن السودان بطريقه ليصبح إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العالم منذ عقود في الوقت الذي يخلق الصراع هناك ضغوطاً في جميع أنحاء المنطقة وخاصة البلدان المستقبلة للفارين من السودان وهي تشاد وجنوب السودان ومصر وأثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى والتي استقبلت في المجموع قرابة المليوني لاجئ.

أخبار ذات صلة
البرلمان الأوروبي يشدد قواعد اللجوء والهجرة بالاتحاد
العراق: إنهاء ملف النزوح 30 يوليو

وحثت المنظمة المجتمع الدولي على المساعدة في جلب المساعدات الإنسانية للسودان، محذرة من تفاقم الوضع الإنساني جراء النقص الحاد الذي يعانيه تمويل خطة الاستجابة الإنسانية البالغ قيمتها 2.7 مليار دولار ولم يتم تمويل سوى 5 % منها حتى الآن.

المصدر: وام
الهجرة
السودان
آخر الأخبار
بتوجيهات حمدان بن محمد.. العمل عن بُعد في الجهات الحكومية والمدارس الخاصة بدبي غداً
علوم الدار
بتوجيهات حمدان بن محمد.. العمل عن بُعد في الجهات الحكومية والمدارس الخاصة بدبي غداً
15 ابريل 2024
طالبة تتابع الدراسة عن بعد
علوم الدار
الدراسة عن بعد في عجمان يومي الثلاثاء والأربعاء
15 ابريل 2024
الدراسة عن بعد
علوم الدار
الدراسة عن بعد في أم القيوين غدا
15 ابريل 2024
محمد أبو شهاب خلال تقديم أوراق اعتماده للأمين العام للأمم المتحدة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: ملتزمون ببناء جسور التعاون في المجال الدبلوماسي
اليوم 01:21
أرشيفية
الأخبار العالمية
تحذير أممي من عواقب التصعيد العسكري في اليمن
اليوم 01:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©