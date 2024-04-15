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قتلى بقصف على مدينة أوكرانية على خط المواجهة

آثار قصف وقتال في دونتسك
15 ابريل 2024 16:36

قتل أربعة أشخاص في قصف استهدف مدينة في على شرق أوكرانيا، حسبما أعلنت السلطات اليوم الاثنين.
وقال حاكم المنطقة إن هجمات وقعت في ساعة متأخرة، مساء أمس الأحد، على بلدة "سيفرسك التعدينية، أودت بأربعة أشخاص.
وكتب فاديم فيلاشكين، على وسائل التواصل الاجتماعي "تعرضت المدينة، مساء أمس، لقصف براجمات صواريخ. وتأكد الآن مقتل أربعة رجال تتراوح أعمارهم بين 36 و86 عاما نتيجة هذا القصف".
وكثيرا ما تعرضت "سيفرسك" لقصف منذ بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022.
وحذر مسؤولون أوكرانيون من أن خط الجبهة الشرقية أصبح محفوفا بالمخاطر بشكل متزايد في وقت تواجه أوكرانيا صعوبة في تأمين المزيد من الأسلحة والمساعدات العسكرية من حلفائها الغربيين.

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المصدر: وكالات
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