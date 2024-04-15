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عملية طعن داخل كنيسة في سيدني

المهاجم يقترب من الكاهن مار ماري عمانوئيل
15 ابريل 2024 17:03

قالت خدمات الطوارئ في أستراليا إن أربعة أشخاص يتلقون العلاج من "إصابات لا تهدد حياتهم" بعد تعرضهم للطعن خلال قداس بكنيسة في غرب مدينة سيدني، اليوم الاثنين.
يأتي الحادث بعد يومين فقط من هجوم بسكين في مركز تجاري بشرق سيدني أدى إلى مقتل ستة أشخاص.
وأظهرت لقطات مباشرة الهجوم الذي وقع الاثنين خلال قداس في كنيسة آشورية غرب المدينة، عندما اقترب رجل من المذبح، ورفع ذراعه اليمنى وطعن الكاهن مار ماري عمانوئيل بسكين، ما أثار الذعر بين المصلين الذين بدأوا بالصراخ.
وبدا أن عدداً من الأشخاص هرعوا للمساعدة.
وقالت خدمة الإسعاف إن أربعة رجال تتراوح أعمارهم بين 20 و70 عاما يتلقون العلاج من إصابات.
وأكدت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع في كنيسة "الراعي الصالح".
وأعلنت الشرطة الأسترالية اعتقال رجل عقب الحادثة.

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المصدر: وكالات
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