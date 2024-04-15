روسيا تحذّر: سيبيريا مهددة بكميات "هائلة" من مياه الأنهار

حذّرت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، من أن كميات "هائلة" من مياه الأنهار قد تجتاح مدينة "كورغان" في غرب سيبيريا، وأمرت بإخلاء عدد من المناطق.

وتعرّضت مناطق غرب سيبيريا والأورال وكذلك كازاخستان المجاورة لروسيا، لفيضانات كبيرة أجبرت الآلاف على الفرار من بلداتهم وقراهم.

التحذير للمدينة، البالغ عدد سكانها نحو 310 آلاف نسمة، يأتي في وقت تتهيّأ منطقة "تيومين" المجاورة لمواجهة أسوأ فيضانات في حين بدأت المياه تنحسر في أنحاء من جنوب الأورال.

وقال فاديم شومكوف، حاكم "كورغان" إن الفيضانات تبعد حاليا "عشرة كيلومترات من المدينة"، وأضاف "كميات المياه هائلة".

حي سكني غارق في مياه الفيضانات في روسيا

وأضاف أنه علاوةعإلى مياه نهر "توبول" والمجاري المائية الأخرى، التي تصب فيه "هناك أكثر من 1,3 مليار متر مكعّب من المياه" مصدرها كازاخستان.

وأشار إلى أن هذه الكميات توازي "ضعفي" ما سجّل إبان الفيضانات الكبرى التي شهدتها "كورغان" في العام 1994.

وحض شوموكوف سكان المناطق المهدّدة بالفيضانات على إخلائها وأشار إلى تعزيز أجهزة الشرطة.

وأوضح أن "تدفّق المياه يتسارع"، وأضاف، مخاطبا السكان "غادروا بيوتكم فورا".

في منطقة "تيومين" المجاورة، أعلنت السلطات أنها أجلت سكان ثماني قرى بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر "توبول" وحذّرت من أن نهر "إيشيم" بدأ يفيض.

الفيضانات تحاصر مدينة في روسيا

وقال ألكسندر مور، حاكم "تيومين" للتلفزيون الرسمي الروسي "الوضع متوتر. منسوب المياه في نهر إيشيم يرتفع" بسرعة.

وتوقّع أن يصل النهر إلى "مستوى تاريخي"، لافتا إلى أن السلطات تدرس عمليات إجلاء قسري.

وفي مقطع فيديو، بث مساء أمس الأحد، حذّر مور من أن النهر "سيتدفق بكثافة" مع ذوبان الجليد، ما يهدد مدينة "إيشيم" التي يبلغ عدد سكانها حوالى 65 ألفا.

والتقى وزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورنكوف أشخاصا اجتاحت مياه الفيضانات منازلهم في مدينة "أورسك" الأكثر تضررا والواقعة ضمن نطاق منطقة الأورال.