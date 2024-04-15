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تضرر 15 ألف مبنى سكني بروسيا جراء الفيضانات

جانب من منطقة غمرتها مياه الفيضانات في روسيا (وكالات)
16 ابريل 2024 01:19

موسكو (وكالات)

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أعلنت أجهزة الطوارئ الروسية أن عدد المباني السكنية التي تضررت من فيضانات الربيع التي شهدتها البلاد ارتفع إلى 15600 مبنى، كما غمرت المياه قرابة 28000 حديقة، وفقاً لما نقلته وكالة تاس الروسية. 
ونقلت الوكالة عن مصدر في أجهزة الطوارئ قوله إن المياه غمرت 27993 حديقة و15641 مبنى سكنياً في 193 ضاحية في 33 منطقة روسية جراء الفيضانات.
وبحسب المصدر، غمرت المياه 3109 مبان سكنية و4013 حديقة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وبشكل خاص، مازالت حالة الفيضانات الأكثر تعقيداً تسود في منطقة أورينبورج. وارتفع مستوى المياه في نهر توبول بغرب سيبيريا بواقع متر ونصف إلى 6.5 متر خلال 24 ساعة، بحسب التقارير.
وجرفت الفيضانات الاستثنائية الطرق والجسور وغيرها من البنية التحتية في المنطقة. وقدرت السلطات في مدينتي أورسك وأورينبورج الأضرار بأكثر من 40 مليار روبل «430 مليون دولار» ولكن الأرقام النهائية قد تكون أعلى. وجرى غلق العشرات من الجسور أمام حركة المرور وأطلقت سلطات الصحة حملة تطعيم ضد «التهاب الكبد الوبائي أ» وسط مخاوف بشأن جودة المياه.

روسيا
الفيضانات
سيبيريا
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