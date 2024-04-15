اليابان تستأنف تمويل «الأونروا»

طوكيو (وكالات)

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، أمس، استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» من أجل دعم عملها الإنساني في قطاع غزة.

وذكرت الوزارة في بيان أن ذلك يستكمل صرف نحو 35 مليون دولار أميركي وسيتم إنفاق المساهمة لتوفير إمدادات الإغاثة للنساء والأطفال في غزة والخدمات الطبية في الضفة الغربية بالإضافة إلى خدمات أخرى.

وكانت اليابان قد علقت تمويلها لـ«الأونروا» في يناير الماضي بعد ادعاءات إسرائيلية بتورط موظفي الوكالة في هجوم 7 أكتوبر، وأعلنت عزمها استئناف تمويل «الأونروا» في الثاني من أبريل الحالي.