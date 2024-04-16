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الشرطة الأسترالية تعتبر هجوم الكنيسة "عملاً إرهابياً"

الشرطة الأسترالية تعتبر هجوم الكنيسة "عملاً إرهابياً"
16 ابريل 2024 08:22

 قالت مفوضة شرطة نيو ساوث ويلز كارين ويب، اليوم الثلاثاء، إن الشرطة الأسترالية تتعامل مع حادث طعن في كنيسة في سيدني على أنه "هجوم إرهابي".

وأضافت ويب إنه تم استدعاء الشرطة إلى الكنيسة في واكلي، غرب سيدني، مساء الاثنين، بعد تقارير عن طعن أصيب فيه شخصان.

وألقت الشرطة القبض على صبي (16 عاماً) كان قد قيده أفراد من الجمهور.

وقالت ويب إن الصبي أدلى بتعليقات أثناء شنه الهجوم.

وتابعت: "بعد النظر في جميع المواد، أعلنتُ أنه كان حادثاً إرهابياً". ونقل الصبي إلى المستشفى حيث ظل تحت حراسة الشرطة. وكان قد خضع لعملية جراحية لإصابات لحقت به خلال الهجوم.


 

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المصدر: وكالات
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