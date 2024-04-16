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مشروع قانون لجعل بريطانيا خالياً من التبغ

مشروع قانون لجعل بريطانيا خالياً من التبغ
16 ابريل 2024 17:01

كارولين تيه قد تصبح المملكة المتحدة تدريجياً دولة خالية من التبغ، إذ يناقش النواب الثلاثاء مشروع قانون ينص على حظر بيع السجائر بشكل قانوني للشباب الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً اليوم.
ويشكل التدخين السبب الرئيسي للوفيات التي يمكن تفاديها في المملكة المتحدة، بحسب الحكومة، إذ تُنسب إليه المسؤولية عن حوالي 80 ألف حالة وفاة سنوياً.
إلى ذلك، فإنه يكلف خدمات الصحة العامة، وهيئة الخدمات الصحية الوطنية، والاقتصاد أكثر من 21 مليار دولار سنوياً.
وأطلق رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك في الخريف سياسة طموحة للغاية لمكافحة التدخين، في خطوة فاجأت الجميع لكنها تثير انقساماً في معسكره.
وقالت وزيرة الصحة فيكتوريا أتكينز الثلاثاء «يعرف كثيرون شخصاً انتهت حياته بشكل مأساوي أو تغيرت بشكل لا رجعة فيه بسبب التدخين».
وقال ريشي سوناك في أكتوبر، عندما تحدث لأول مرة عن المشروع في مؤتمر حزب المحافظين «نحن بحاجة إلى محاولة منع المراهقين من البدء في التدخين». 
واعتبرت رئاسة الوزراء البريطانية حينها أن المشروع قد يتيح «القضاء بشكل شبه كامل على التدخين بين الشباب بحلول عام 2040».
وبدأ أربعة من كل خمسة مدخنين التدخين قبل سن العشرين، ويظلون مدمنين لبقية حياتهم، رغم أن معظمهم حاولوا الإقلاع عن التدخين، وفق الأرقام الحكومية.
وقال كبير المستشارين الطبيين للحكومة البريطانية البروفيسور كريس ويتي لهيئة «بي بي سي» إن «الغالبية العظمى من المدخنين يتمنون لو أنهم لم يبدأوا التدخين أبدا». ولكن «بمجرد أن يصبحوا مدمنين، لن يكون لديهم خيار آخر».
وانتقد شركات التبغ لأنها «تجني الأموال من خلال المدمنين الذين يعيشون بشكل عام في المناطق الأكثر حرمانا في البلاد».
وقبل المملكة المتحدة، كانت نيوزيلندا قد أقرت نصاً مماثلاً في البرلمان عام 2022، يحظر بيع السجائر لأي شخص ولد بعد عام 2008. لكن في نهاية عام 2023، أعلنت الحكومة المحافظة الجديدة التخلي عن هذه الإجراءات الرائدة.

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المصدر: آ ف ب
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