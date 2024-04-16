السيطرة على حريق ضخم في مبنى بورصة كوبنهاغن

أعلنت أجهزة الطوارئ الدنماركية الثلاثاء، أن الحريق الذي اجتاح المبنى التاريخي لبورصة كوبنهاغن القديمة الذي يعود بناؤه إلى القرن السابع عشر وأدى إلى انهيار برجه الشهير بات «تحت السيطرة».

ووسط أعمدة النار والدخان الأسود انهار البرج البالغ طوله 54 متراً الثلاثاء في الشارع أسفل مبنى بورسن الذي كان يخضع لأعمال ترميم.

وبعيد الساعة 16,00 بالتوقيت المحلي أعلنت أجهزة الإطفاء السيطرة على الحريق.

وقال مدير أجهزة الطوارئ ياكوب فيدستيد أندرسن في مؤتمر صحافي إن «الحريق بات تحت السيطرة إلى حد نتعامل معه في هذه اللحظة مع ما نسميه الإطفاء النهائي».

وأضاف أن نحو نصف المبنى احترق بشكل أو بآخر.

وفي وقت سابق وقف شهود عيان يتابعون بتأثر أكثر من 100 عنصر إطفاء يكافحون النيران سعياً لإنقاذ المبنى.