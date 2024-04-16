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ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات بأفغانستان إلى 50 قتيلاً

أشخاص يزيلون الأنقاض من منزل في منطقة لال بور بأفغانستان (رويترز)
17 ابريل 2024 02:58

إسلام أباد (وكالات)

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أودت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على أفغانستان خلال الأيام الأربعة الماضية، بحياة ما لا يقل عن 50 شخصاً، حسبما أفادت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في البلاد أمس. وقال المتحدث باسم الوكالة جنان سياق، إن نحو 36 شخصاً آخرين أصيبوا في الفيضانات. وأبلغ مسؤولون في وقت سابق عن 33 حالة وفاة في جميع أنحاء البلاد. وأضاف سياق أن الفيضانات تسببت بأضرار كبيرة، من بينها تدمير الأراضي الزراعية والمنازل. يشار إلى أن أفغانستان تعاني آثار عقود من الصراع والكوارث الطبيعية الواحدة تلو الأخرى، بما في ذلك الفيضانات والزلازل. وقالت الأمم المتحدة إن سلسلة من الزلازل التي شهدها إقليم هيرات غربي البلاد في أكتوبر الماضي، أودت بحياة 1500 شخص على الأقل. وفبراير الماضي، ضرب انهيار جليدي قرية جبلية في إقليم نورستان، مما أسفر عن مقتل 21 شخصاً على الأقل. وكثيراً ما يؤدي الافتقار إلى البنية التحتية القوية، لا سيما في المناطق النائية، إلى تفاقم عواقب تلك الكوارث.

الفيضانات
أفغانستان
الأمطار الغزيرة
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