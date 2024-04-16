الأربعاء 17 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بغداد وواشنطن تؤكدان أهمية تعزيز التعاون الدفاعي

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (أرشيفية)
17 ابريل 2024 02:58

هدى جاسم (بغداد) 

أخبار ذات صلة
«سيكوينس جودلفين» إلى سباق «نيل جوين»
ترامب أمام أول محاكمة جنائية في نيويورك

أكدت الولايات المتحدة والعراق التزامهما بعلاقات دفاعية ثنائية قوية ودائمة، تقود إلى عراق قوي قادر على الدفاع عن النفس لدعم منطقة أكثر استقراراً وسلاماً. 
جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني خلال زيارته الحالية إلى واشنطن مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الأميركية في بيان صحفي أمس. 
وقال البيان إن المباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون الأمني الدفاعي بين البلدين والجهود المشتركة لهزيمة تنظيم «داعش» الإرهابي، ومستقبل مهمة التحالف الدولي في العراق. 
وأشار أوستن إلى دور الحكومة العراقية في إعادة أكثر من 4100 مواطن عراقي من مخيمات النزوح ومرافق الاحتجاز في شمال شرق سوريا العام الماضي. 
من جانبه، أكد رئيس الوزراء العراقي أهمية تسريع عمليات إعادة اللاجئين العراقيين إلى وطنهم وتسهيل إعادة إدماجهم بشكل آمن. 
وذكر البيان أن الطرفين يتطلعان إلى عقد مناقشات استراتيجية حول مستقبل العلاقة الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين، وذلك في الاجتماع المشترك الثاني لحوار التعاون الأمني المقرر في وقت لاحق من هذا العام. 
وأكدا مجدداً التزامهما بالانتقال المنظم إلى شراكات أمنية ثنائية دائمة بين العراق والولايات المتحدة ودول التحالف الأخرى وفقاً للدستور العراقي واتفاقية الإطار الاستراتيجي. 
وكانت لجنة التنسيق العليا الأميركية - العراقية عقدت اجتماعها الثاني في العاصمة الأميركية واشنطن التي يزورها وفد عراقي يضم السوداني الذي التقى في وقت سابق من أمس الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض.

بغداد
واشنطن
الولايات المتحدة
العراق
محمد شياع السوداني
آخر الأخبار
طيران الإمارات تعلق إجراءات السفر للمسافرين من دبي حتى منتصف ليل 18 أبريل
اقتصاد
طيران الإمارات تعلق إجراءات السفر للمسافرين من دبي حتى منتصف ليل 18 أبريل
اليوم 09:21
«فتيات الشارقة» على قمة «المراحل السنية» للشطرنج
الرياضة
«فتيات الشارقة» على قمة «المراحل السنية» للشطرنج
اليوم 12:00
«نيتيف أبروتش» يتصدر خيول جودلفين في «كريفن ستيكس»
«نيتيف أبروتش» يتصدر خيول جودلفين في «كريفن ستيكس»
اليوم 11:47
سنغافورة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
سنغافورة.. تواصل الأمطار الرعدية والحرارة المرتفعة
اليوم 11:26
«أدنوك للمحترفين» في «المركز 27» بـ «السرعة المعتدلة»!
الرياضة
«أدنوك للمحترفين» في «المركز 27» بـ «السرعة المعتدلة»!
اليوم 11:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©