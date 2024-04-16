بغداد وواشنطن تؤكدان أهمية تعزيز التعاون الدفاعي

هدى جاسم (بغداد)

أكدت الولايات المتحدة والعراق التزامهما بعلاقات دفاعية ثنائية قوية ودائمة، تقود إلى عراق قوي قادر على الدفاع عن النفس لدعم منطقة أكثر استقراراً وسلاماً.

جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني خلال زيارته الحالية إلى واشنطن مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الأميركية في بيان صحفي أمس.

وقال البيان إن المباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون الأمني الدفاعي بين البلدين والجهود المشتركة لهزيمة تنظيم «داعش» الإرهابي، ومستقبل مهمة التحالف الدولي في العراق.

وأشار أوستن إلى دور الحكومة العراقية في إعادة أكثر من 4100 مواطن عراقي من مخيمات النزوح ومرافق الاحتجاز في شمال شرق سوريا العام الماضي.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء العراقي أهمية تسريع عمليات إعادة اللاجئين العراقيين إلى وطنهم وتسهيل إعادة إدماجهم بشكل آمن.

وذكر البيان أن الطرفين يتطلعان إلى عقد مناقشات استراتيجية حول مستقبل العلاقة الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين، وذلك في الاجتماع المشترك الثاني لحوار التعاون الأمني المقرر في وقت لاحق من هذا العام.

وأكدا مجدداً التزامهما بالانتقال المنظم إلى شراكات أمنية ثنائية دائمة بين العراق والولايات المتحدة ودول التحالف الأخرى وفقاً للدستور العراقي واتفاقية الإطار الاستراتيجي.

وكانت لجنة التنسيق العليا الأميركية - العراقية عقدت اجتماعها الثاني في العاصمة الأميركية واشنطن التي يزورها وفد عراقي يضم السوداني الذي التقى في وقت سابق من أمس الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض.