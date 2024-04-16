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ليبيا.. المبعوث الأممي يتقدم باستقالته من منصبه

أرشيفية
17 ابريل 2024 02:58

حسن الورفلي (بنغازي)

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تقدم المبعوث الأممي لدى ليبيا باستقالته من منصبه بعد تعثر جهوده الرامية لمعالجة الانسداد السياسي في المشهد الليبي خلال الفترة المقبلة، مؤكداً وجود رغبة من بعض الأطراف المحلية والإقليمية في تأجيل الانتخابات الليبية إلى وقت غير معلوم، جاء ذلك في مؤتمر صحفي بنيويورك عقب إحاطة قدمها لمجلس الأمن الدولي حول آخر التطورات في المشهد الليبي.
وكشفت مصادر ليبية مسؤولة عن تحرك البعثة الأممية لدى ليبيا لعقد سلسلة من الاجتماعات مع القادة العسكريين والسياسيين في ليبيا خلال الأيام المقبلة، لتشجيعهم على المشاركة والانخراط في حوار مشترك يهدف لتوحيد الرؤى والمواقف لإنجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وأكدت مصادر – رفضت الإفصاح عن هويتها – في تصريحات لـ«الاتحاد» أن المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي تحرك لمعالجة الانسداد السياسي الذي يعصف بالمشهد الليبي إلا أنه اصطدم بمواقف القوى الليبية الرافضة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن. 
وتعثرت جهود المبعوث الأممي في عقد اجتماع يضم الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي للتوافق على قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وذلك نتيجة الخلافات العميقة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين بسبب عدم توافقهما على بعض البنود الواردة في قوانين الانتخابات.
أكد باتيلي في إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي أن المناخ الوطني مهيأ الآن للتوصل إلى اتفاق سياسي جديد وإدارة جديدة لمستقبل أكثر إشراقاً للبلاد، موضحاً أن الشعب الليبي في جميع مناحي الحياة يتطلع إلى الانتخابات ومؤسسات شرعية وموحدة، بالإضافة إلى السلام والاستقرار ووحدة البلاد.

ليبيا
مجلس النواب الليبي
الانتخابات الليبية
مجلس الأمن الدولي
عبد الله باتيلي
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