قتيلان فلسطينيان بالرصاص في الضفة الغربية

نابلس (الاتحاد)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنّ فلسطينيّين قُتلا بالرصاص في قرية خربة الطويل، شمال الضفة الغربية المحتلّة، إثر مواجهات مع مستوطنين إسرائيليين.

من جهته، أفاد الجيش الإسرائيلي بوقوع «اشتباك عنيف بين إسرائيليين وفلسطينيين» في هذه القرية.

وقال الجيش، في بيان، إنّ وحدات عسكرية توجّهت على الإثر إلى الموقع «وعملت على تفريق الاشتباك العنيف». وأضاف أنّه خلال هذه الأحداث قُتل فلسطينيّان، موضحاً أنّ «تحقيقاً أوّلياً أشار إلى أنّ الطلقات القاتلة لم تأتِ» من الجيش.

من ناحيته، قال صلاح بني جابر، رئيس بلدية عقربا، إنّ «عشرات المستوطنين هاجموا مساء الاثنين خربة الطويل واعتدوا على السكان، وأطلقوا الرصاص نحو أهالي القرية ما أدّى إلى مقتل اثنين».

وفي 19 مارس، قُتل فلسطيني أمام منزله في خربة الطويل. ويومها، قال رئيس البلدية إنّ القتيل سقط برصاص مستوطنين إسرائيليين هاجموا القرية، بينما ألمح الجيش الإسرائيلي إلى أنّ القتيل سقط على ما يبدو برصاص أحد جنوده.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، قُتل فتى إسرائيلي في الضفّة الغربية المحتلّة في ظروف لم تتّضح حتى الآن. وأثار مقتل هذا الفتى أعمال عنف من جانب مستوطنين هاجموا قرى فلسطينية وأحرقوا منازل وسيارات تابعة لفلسطينيّين، في هجمات انتقامية أوقعت قتيلين على الأقلّ.