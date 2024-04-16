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رئيس الوزراء البريطاني يدعو نتنياهو إلى التحلي بالهدوء

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (وكالات)
17 ابريل 2024 02:59

لندن (الاتحاد) 

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دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أمس، نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التحلي بـ«الهدوء»، مؤكداً أن التصعيد «لا يصب في مصلحة أحد»، بحسب داونينغ ستريت.
وخلال اتصال هاتفي بعد ظهر أمس، شدد سوناك على أن «تصعيداً كبيراً لا يصب في مصلحة أحد، وسيؤدي فقط إلى مفاقمة انعدام الأمن في الشرق الأوسط».
ونقل متحدث باسم «داونينغ ستريت»، عن سوناك، قوله إن مجموعة الدول السبع تنسق رداً دبلوماسياً على الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل.
وإذ كرر دعم المملكة المتحدة الراسخ لأمن إسرائيل وأمن المنطقة، أكد سوناك أنه لا يزال قلقاً بشدة حيال الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، وحض إسرائيل على فتح مزيد من المعابر، لإدخال المساعدات الإنسانية في أسرع وقت. كذلك، أبدى «خيبة أمل كبيرة إزاء تعطيل اتفاق الهدنة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، والذي كان من شأنه أن ينقذ أرواحاً فلسطينية، ويضمن الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين بأمان».

بريطانيا
ريشي سوناك
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
المملكة المتحدة
غزة
فلسطين
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