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بوتين يدعو الشرق الأوسط إلى الابتعاد عن اشتباك كارثي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (وكالات)
17 ابريل 2024 02:59

موسكو (وكالات)

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ذكر الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا جميع الأطراف في الشرق الأوسط، أمس، إلى الابتعاد عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى مواجهة جديدة سيكون لها عواقب كارثية على المنطقة.
وقال الكرملين: «عبَّر فلاديمير بوتين عن أمله في أن تتحلى جميع الأطراف بضبط النفس وتمنع جولة جديدة من المواجهات التي سيكون لها عواقب كارثية على المنطقة بأكملها».
إلى ذلك، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، مع سيرجي ناريشكين، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، والوفد المرافق له، تطورات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها سبل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط في ظل الأزمة الحالية بقطاع غزة. 
وأفاد المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بأن اللقاء تناول ما تشهده المنطقة من تصعيد للتوتر الإقليمي، إلى جانب التطرق لعدد من القضايا الأفريقية، وملفات مكافحة الإرهاب، ومستجدات الأوضاع الدولية، لاسيما في أوكرانيا وأفغانستان. 
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض جهود تهدئة الأوضاع بالمنطقة بالتواصل مع الأطراف كافة، مع تأكيد رؤية مصر بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية. 
تشاور وتنسيق
وشدد الرئيس المصري على أهمية التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. وأكد الجانبان حرصهما في هذا الصدد على استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين في مختلف الملفات.

فلاديمير بوتين
روسيا
الشرق الأوسط
عبد الفتاح السيسي
مصر
غزة
فلسطين
إسرائيل
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