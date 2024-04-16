ماليزيا: تحذير من أمطار غزيرة وعواصف رعدية في 8 ولايات

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الماليزية تحذيراً من أمطار غزيرة وعواصف رعدية ورياح قوية في 8 ولايات ماليزية. وبالإضافة إلى كل ولايتي بيرليس وميلاكا، أعلنت الهيئة في منشور على موقع فيسبوك أن التحذيرات الخاصة بالطقس تشمل أيضا كيلانتان، وتحديدا في مناطق جيلي وكوالا كراي وجوا موسانج، وكذلك في بينتونج وتيميرلوه في باهانج، وفقا لصحيفة نيوستريتس تايمز الماليزية اليوم.

وقالت هيئة الأرصاد إن «التحذير يتم إصداره عندما تكون هناك علامات تشير إلى حدوث عواصف رعدية مع هطول أمطار تتجاوز 20 مليمتر في الساعة يتوقع أن تستمر لمدة ساعة أو أكثر». وأضاف البيان أن «التحذير من عاصفة رعدية يكون تحذيرا لفترة قصيرة ويستمر لفترة لا تتجاوز ست ساعات في كل مرة».